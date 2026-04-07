Un giovane calciatore di appena diciotto anni si è visto protagonista durante una partita di Champions League contro il Bayern Monaco, nei quarti di finale. In campo con altri dieci compagni, ha avuto la possibilità di mostrare le sue qualità in una serata che si è rivelata importante per la competizione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori, in un incontro che ha coinvolto due delle squadre più prestigiose del torneo.

Diciotto anni appena, ma già il peso – e il privilegio – di prendersi la scena in una notte speciale contro il Bayern Monaco, nei quarti di finale di Champions League. Thiago Pitarch, classe 2007 del Real Madrid, è l’osservato speciale del big match che questa sera si disputerà al Bernabéu. In Spagna lo raccontano con una frase che sa di consacrazione definitiva: il Real scenderà in campo con “il ragazzino e altri dieci ”. Non una provocazione, ma una fotografia fedele della realtà. Perché Thiago, in poco più di 50 giorni, è passato dall’essere un elemento silenzioso a diventare il nuovo perno dei Blancos. Il 17 febbraio, all’Estádio da Luz contro il Benfica, nessuno poteva immaginare che quel debutto sarebbe stato l’inizio di una storia così rapida e intensa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia, guarda cosa succede al Real con Thiago Pitarch: contro il Bayern in campo “il ragazzino e altri dieci”

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