A Istanbul, due sospetti sono stati uccisi durante uno scontro con le forze dell’ordine al Consolato di Israele. La sparatoria è durata circa cinque minuti e, secondo le fonti, tre individui sarebbero arrivati sul posto e avrebbero aperto il fuoco contro la polizia. Non ci sono ancora dettagli su eventuali altri coinvolti o sul motivo dell’attacco.

La sparatoria sarebbe durata circa 5 minuti, 3 sospetti sarebbero giunti sul posto e avrebbero aperto il fuoco contro la polizia. Due delle tre persone uccise sarebbero "terroristi" coinvolti nell'attacco Colpi di arma da fuoco sarebbero stati avvertiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. A riferirlo è l’emittente turca Ntv, già numerose le pattuglie di polizia inviate sul posto. Sui media turchi sono stati diffusi dei video dove si sentono numerosicolpi di arma da fuoco nell’area del Consolato,tre sospetti sarebbero stati neutralizzati durante uno scontro a fuoco con la polizia. Colpi... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Istanbul, sparatoria al Consolato di Israele: uccisi 2 terroristi

Sparatoria al Consolato israeliano di Istanbul, due assalitori uccisi e uno catturatoSono due gli assalitori uccisi durante una sparatoria con la polizia davanti al Consolato israeliano di Istanbul , chiuso da tempo, che si trova nel...

Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di poliziaPoco fa Istanbul, in Turchia, è stata sconvolta da una sparatoria davanti al Consolato israeliano che si trova sulla sponda europea della città.

Temi più discussi: Iran: Giovani formino catene umane attorno alle centrali elettriche. Sparatoria al Consolato di Israele a Istanbul: Uccisi due sospetti; Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano: ucciso uno dei 3 assalitori; Pessimismo su un accordo fra USA e Iran; Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano: ucciso uno dei 3 assalitori.

Turchia: un morto e quattro feriti in una sparatoria nei pressi del consolato di Israele a IstanbulTre attentatori hanno aperto il fuoco contro gli agenti di polizia, che ne ha ucciso uno e feriti altri due. Al momento non ci sono diplomatici israeliani di stanza in Turchia Almeno una persona è sta ... tpi.it

Sparatoria al Consolato israeliano di Istanbul, due assalitori uccisi e uno catturatoFeriti due agenti di polizia, aperta un'inchiesta sull'accaduto. I tre sarebbero arrivati sul posto in abiti mimetici e con armi a canna lunga ... gazzettadelsud.it

MondoNews. 1000Pensieri · Pace Esplosiva. Istanbul, spari nei pressi del Consolato di Israele. La polizia: «Neutralizzate 3 persone in mimetica». Sparatoria questa mattina nel quartiere Levent di Istanbul, vicino al Consolato israeliano. Secondo l’emittente tur - facebook.com facebook

Istanbul, spari vicino al consolato di Israele. Media: “Tre morti e due feriti” x.com