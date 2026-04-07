Un test pratico riguarda un maglione della collezione di un noto stilista giapponese, intitolato “behind The Scenes”. L'articolo include una nota di trasparenza in cui si spiega che sono presenti link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi clicca sui link. Non vengono forniti dettagli sul prodotto o sul test stesso.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il gioco di contrasti: maglia a coste e inserti crochet. L’analisi estetica del maglione “Behind The Scenes” rivela un approccio tipico della visione di Issey Miyake, dove l’attenzione al dettaglio costruttivo trasforma un capo basic in un esercizio di design contemporaneo. Il fulcro dell’operazione risiede nel dialogo visivo tra due texture profondamente diverse: la morbidezza avvolgente del cotone a coste e la precisione geometrica degli inserti lavorati all’uncinetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Issey Miyake Maglione ‘behind The Scenes’: Test Pratico

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