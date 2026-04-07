Israele annuncia nuova ondata di attacchi aerei contro l' Iran

L'esercito israeliano ha comunicato di aver condotto una serie di attacchi aerei contro obiettivi in Iran. Questa azione segue le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che ha affermato che la proposta di tregua proposta dai mediatori internazionali non è ancora stata accettata. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte nel conflitto.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I negoziatori sono pessimisti sul fatto che l'Iran cederà alla richiesta del presidente Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza di martedì sera, aprendo così la strada a possibili attacchi statunitensi contro ponti e centrali elettriche iraniane, in una nuova escalation del conflitto. Lo riporta il Wall Street Journal. Alcuni funzionari americani spiegano che Trump si è mostrato meno fiducioso sulla possibilità che si raggiunga un accordo e prevedono che un ordine per l'attacco possa essere impartito già subito dopo la scadenza. Nuovo messaggio della Guida suprema iraniana, che parla per esprimere le proprie condoglianze per la morte del capo dell'intelligence dei Pasdaran, Majid Khademi. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la direttaL’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran.

Iran annuncia nuovo ondata di attacchi contro Israele e Usa: le immagini dei lanci dei missiliL’Iran ha dichiarato che la Guardia Rivoluzionaria Islamica del Paese ha avviato sabato una nuova ondata di attacchi missilistici e con droni contro...

USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro l’Iran

Temi più discussi: Israele denuncia una nuova ondata di missili lanciati dall'Iran; Iran, abbattuto caccia USA. Teheran: Catturate il pilota vivo; Israele denuncia una nuova ondata di missili lanciati dall'Iran; No dell'Iran alla tregua e alla riapertura di Hormuz. L'Idf annuncia una nuova ondata di attacchi aerei.

Iran: esercito Israele annuncia una nuova ondata di attacchi(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, verso le citta' di Teheran e Isfahan, secondo un comunicato. borsaitaliana.it

Israele: identificata nuova ondata di missili dall'Iran, attivati sistemi di difesaLe forze di difesa di Israele (Idf) hanno rilevato un nuovo attacco balistico dall'Iran nel nord di Israele. Lo ha reso noto l'Idf in ... agenzianova.com

Guerra Iran, Trump annuncia: "Accordo entro lunedì o valuto di far saltare tutto in aria". Gli aggiornamenti https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-5-aprile-2026/ - facebook.com facebook

"Come Gaza": Israele annuncia l'intenzione di demolire tutte le case nei villaggi di confine libanesi. Oltre 600.000 sfollati non potranno tornare nel Libano meridionale, ha annunciato Israele aggiungendo che l'esercito controllerà tutte le aree a sud del fiume Lit x.com