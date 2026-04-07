Ispettori del lavoro in azione nella provincia di Reggio Calabria sanzionata anche una farmacia

Da reggiotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile, gli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria hanno effettuato controlli in diversi settori tra cui commercio, agricoltura, edilizia e farmacie. Durante le ispezioni sono state elevate sanzioni anche a una farmacia presente nel territorio. Le operazioni hanno coinvolto varie aziende e attività commerciali della provincia.

Il titolare risponde del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendale; maxi multe per dipendenti irregolari e sicurezza anche in un supermercato e una microimpresa agricola Commercio, agricoltura, edilizia e farmacie sono stati interessati da controlli degli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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