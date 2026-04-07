Isernia | fiamme in contrada Corrado salvati oliveto e borgata

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in contrada Corrado a Isernia. Le fiamme hanno interessato un oliveto e un'area abitata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare sia l’oliveto che la borgata circostante. L’incendio è stato domato nel giro di poche ore. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte.

Nel pomeriggio di martedì 07 aprile 2026, un incendio ha colpito la zona di contrada Corrado a Isernia. L’intervento dei soccorsi ha permesso di domare le fiamme che avevano investito una porzione di territorio locale. L’evento ha interessato un’estensione di circa 1.000 mq, dove il fuoco ha divorato canneto e vegetazione spontanea. In particolare, le lingue di fuoco hanno raggiunto anche un’area destinata alla coltivazione di olivi. Il pericolo si è esteso fino a lambire la borgata situata nelle vicinanze. Nonostante la prossimità del rogo, non sono stati registrati danni a nessuna abitazione né a imprese agricole della zona. La risposta operativa dei soccorsi a Isernia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia: fiamme in contrada Corrado, salvati oliveto e borgata Monte Urano: auto in fiamme, salvati i mezzi vicini dal rogoUn incendio ha coinvolto un veicolo nel pomeriggio di oggi a Monte Urano, in contrada Monte. Fiamme in un appartamento a Ghisalba, due cani salvati dai vigili del fuocoPaura in via Leopardi per un incendio sviluppatosi al primo piano di una palazzina.