A partire dal primo aprile, cittadini e famiglie possono presentare l’Isee corrente, un documento che permette di aggiornare le informazioni sul patrimonio in base alle variazioni registrate nel 2025. Questa novità riguarda chi necessita di verificare la propria situazione economica in modo più preciso rispetto alla versione standard dell’indicatore. La procedura e le scadenze sono state rese note, offrendo un’opportunità di aggiornamento prima delle prossime scadenze amministrative.

Dal 1° aprile si apre una finestra decisiva per il portafoglio di migliaia di cittadini: la possibilità di presentare l’ Isee corrente, che serve a integrare le variazioni del patrimonio avvenute nel 2025. Non si tratta di un’opzione secondaria o di un mero adempimento burocratico, ma dell’unico strumento legale rimasto per allineare alla realtà economica attuale un indicatore che spesso risulta falsato. L’Isee ordinario 2026, infatti, fotografa redditi e proprietà del 2024: un’era geologica fa per chi ad esempio, nell’ultimo anno, si è trovato a dover prosciugare i risparmi o vendere un immobile, o ha visto crollare il valore dei propri investimenti sotto i colpi dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Isee corrente, dal 1° aprile è possibile integrare le variazioni di patrimonio: guida pratica a procedura e scadenze

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