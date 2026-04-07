Isak convocato dal Liverpool per la sfida contro il PSG dopo un lungo infortunio

Alexander Isak è stato convocato dal Liverpool per la partita contro il PSG, segnando il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio. La sua assenza si era protratta per diverse settimane, e ora si prepara a scendere in campo con la squadra. La convocazione è stata ufficializzata dalla società poco prima dell’incontro, che si svolge in ambito di competizione europea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Isak, il talentuoso attaccante svedese, è stato inserito nella rosa del Liverpool per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Dopo un lungo periodo di assenza a causa di infortuni, Isak fa finalmente il suo rientro, una notizia che entusiasma sia i tifosi che il club. La sua presenza in campo potrebbe rivelarsi cruciale per il rendimento della squadra in un appuntamento così importante. Il giocatore era stato fuori dai giochi a causa di problemi fisici che avevano compromesso la sua forma e la sua continuità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Isak convocato dal Liverpool per la sfida contro il PSG dopo un lungo infortunio. Leggi anche: PSG torna in campo: attenzione rivolta alla sfida contro il Liverpool. Isak potrebbe giocare per il Liverpool contro il Manchester City, ma Alisson si prepara a precisare2026-04-03 16:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Alexander Isak potrebbe tornare con il Liverpool nei quarti di... Più di 3 mesi in infermeria, oggi Isak torna ad allenarsi col Liverpool: Slot esultaLa frattura della caviglia e del perone subita da Alexander Isak contro il Tottenham risale ormai a 103 giorni fa, difatti il Liverpool e tantomeno Arne. tuttomercatoweb.com Liverpool, dopo il ko di Isak serve un attaccante dal mercato: le prime idee per gennaioSono ore di forte preoccupazione in casa Liverpool, non solo per l’esito del big match con il Tottenham Hotspur, ma soprattutto per le condizioni di Alexander Isak. L’attaccante svedese ha dovuto ... tuttomercatoweb.com