In Medio Oriente mancano poche ore alla scadenza dell’ultimatum di Trump, mentre i mediatori esprimono scetticismo sulla possibilità di un accordo. Secondo fonti ufficiali, le parti coinvolte continuano a mantenere posizioni molto distanti e non si registrano segnali di avvicinamento. Un messaggio diffuso dagli agenti dei servizi di intelligence invita inoltre a evitare i treni in Iran, senza ulteriori dettagli sul motivo.

In Medio Oriente mancano poche ore alla scadenza dell’ultimatum di Trump, mentre i mediatori sono pessimisti sull’esito del negoziato: le posizioni – dicono – sono troppo distanti. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, scade l’ultimatum di Trump. Idf: iraniani non prendete i treni

Scade oggi l’ultimatum di Donal Trump al regime. Idf agli iraniani: “Non prendete il treno o rischiate la vita”Cresce il pessimismo tra i negoziatori sulla possibilità che l’Iran accetti la richiesta del presidente Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz...

Iran, Israele avverte iraniani: “Non prendete treni, a rischio la vostra vita”. Khamenei in stato di incoscienzaSi fa sempre più intrigata, complessa e delicata, la fitta rete di interazioni, invettive e avvenimenti che avvolge il conflitto in Iran.

Iran, scade l’ultimatum di Trump. Idf: iraniani non prendete i treni

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