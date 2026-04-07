Iran Ricciardi attacca Crosetto | Vi inginocchiate ai vostri alleati Trump e Netanyahu e fate macelleria sociale

Il ministro Crosetto ha rivolto la maggior parte del suo intervento ai rappresentanti italiani, concentrandosi su questioni internazionali e alleanze strategiche. Durante il suo discorso, ha menzionato specificamente alcuni partner e affrontato temi legati alla sicurezza e alla politica estera. Sul fronte iraniano, un commentatore ha criticato le posizioni del ministro, accusandolo di sostenere politiche in linea con alcuni alleati americani e israeliani.

“Ministro Crosetto, per tre quarti del discorso ha parlato soprattutto diretto a noi, elencando quello che accadeva nel 2018, nel 2019, nel 2020, casualmente quando era presidente Giuseppe Conte, facendoci un elenco dove poteva portare anche il suo capo di gabinetto, non importava che venisse lei ministro, perché è un elenco di quello che è accaduto. Sa che differenza c’è tra oggi e 2018, 2019, 2020? Che c’è un presidente degli Stati Uniti d’America che ha appena detto che stanotte cancellerà una civiltà. C’è un presidente degli Stati Uniti d’America che, insieme al genocida Netanyahu, ha scatenato l’inferno a Gaza. C’è una sottile differenza da 2018 a oggi, che c’è una guerra contro il diritto internazionale che sta destabilizzando tutto il mondo, ed è una guerra anche contro l’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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