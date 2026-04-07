Il primo ministro israeliano ha dichiarato che alcuni aerei hanno preso di mira ponti e linee ferroviarie in Iran, affermando che l’obiettivo non è il popolo iraniano, ma il regime che lo controlla da quasi cinque decenni. La notizia arriva dopo che sono stati riferiti attacchi mirati a infrastrutture strategiche nel paese. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili di queste azioni o sulle eventuali conseguenze immediate.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che alcuni aerei hanno colpito ponti e linee ferroviarie in Iran. In una dichiarazione diffusa dal suo ufficio, Netanyahu ha affermato che i radi non erano diretti contro i civili iraniani, bensì contro il governo: “Queste operazioni, che ho approvato insieme al ministro della Difesa (Israel Katz ndr.), non hanno lo scopo di attaccare il popolo iraniano. Al contrario, mirano a indebolire e schiacciare il regime di terrore che lo opprime da 47 anni“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Non attacchiamo popolo iraniano, indeboliamo il regime che lo opprime da 47 anni"

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