Iran mercati attendono deadline di Trump | dal ‘Taco trade’ alla distruzione gli scenari

I mercati internazionali seguono con attenzione la scadenza stabilita dal governo statunitense, che potrebbe avere ripercussioni su diverse aree strategiche. La data fissata riguarda decisioni riguardanti l’Iran, con possibili sviluppi nelle relazioni e negli accordi internazionali. Le aspettative si concentrano su come si evolveranno eventuali azioni o dichiarazioni in questo contesto, mentre gli operatori monitorano attentamente ogni indicazione in vista di possibili cambiamenti nel quadro geopolitico.

(Adnkronos) – Riflettori accesi sulla deadline fissata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I mercati stanno oscillando sui diversi scenari – dalla de-escalation al Taco trade (Trump always chickens out) fino ai raid Usa. Per Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di Ig Italia i mercati oscillano su uno scenario in cui non si arriva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Come e quando finirà la guerra in Iran? Dalla «Taco» («Trump Always Chickens Out») alla soluzione irachena: i 4 scenari possibili(Questo testo è apparso sulla newsletter Rassegna Stampa: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, qui) Come finirà la guerra di Stati Uniti e...

Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

Iran, mercati attendono deadline di Trump: dal 'Taco trade' alla distruzione, gli scenariRiflettori accesi sulla deadline fissata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I mercati stanno oscillando sui diversi scenari - dalla de-escalation al Taco trade (Trump always chickens out) ... adnkronos.com

Borse in ordine sparso in attesa dell'ultimatum di Trump sull'escalation in IranMartedì i mercati europei e asiatici hanno registrato andamenti contrastanti, in attesa dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran per un accordo «prima che si scateni l'inferno». View on euronews ... msn.com