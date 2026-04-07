Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra Iran e Stati Uniti, con l’ultimatum di Donald Trump in scadenza alle 2 di questa notte ora italiana. Nel frattempo, il Pakistan ha fatto sapere di essere disponibile a mediare e ha proposto una tregua di due settimane, offrendo una possibile finestra di dialogo tra le parti coinvolte. La situazione rimane comunque molto delicata e in continua evoluzione.

L’ultimatum di Donald Trump all’Iran si avvicina alla scadenza, alle 2 del mattino ora italiana, e il Pakistan offre una speranza per un possibile processo di allungamento dei tempi per la minaccia del presidente Usa a Teheran. Trump ha minacciato di “spazzare via l’intera civiltà” dell’Iran se alla scadenza del termine previsto per l’attacco ai siti energetici e alle infrastrutture iraniane lo Stretto di Hormuz non fosse stato riaperto. Nella sera italiana il premier pakistano Shehbaz Sharif ha chiesto ufficialmente un cessate il fuoco di due settimane imponente la riapertura dello Stretto da parte iraniana e lo stop agli attacchi israelo-americani, così da risparmiare le infrastrutture critiche della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, l’ultimatum in mano al Pakistan: chiesta una tregua di due settimane

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