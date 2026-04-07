Stasera scade l’ultimatum rivolto all’Iran, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. In caso di mancata risposta, l’esercito americano ha annunciato che procederà con attacchi a tutte le stazioni elettriche e ai ponti del paese. La situazione rimane tesa, mentre le autorità di Teheran non hanno ancora commentato ufficialmente. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua a destare preoccupazioni nella regione.

Stasera scade l’ultimatum all’Iran: o accetta di riaprire Hormuz o l’esercito americano bombarderà tutte le sua stazioni elettriche e i ponti. Inutile sottolineare quanto sia criminale la minaccia (dettagliata successivamente in “ un’intera civiltà morirà stanotte “), che fa il paio con quella israeliana di prendere di mira le ferrovie. Gaza ha fatto scuola anche oltreoceano. Sperare che si arrivi a un’intesa entro la scadenza è arduo, ma doveroso. Mentre si può forse riporre un barlume di speranza sul fatto che Trump proroghi la scadenza accordando più tempo alla diplomazia, anche se, solito, è stato netto sulla definitività della tempistica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. L’ultimatum di Trump e l’ossessione di Netanyahu

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"L'Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione diplomatici e indiretti con gli Stati Uniti". È quanto si legge in un post su X del Tehran Times, secondo cui "sono stati sospesi tutti gli scambi di messaggi" EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - facebook.com facebook

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