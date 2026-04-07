Due cittadini francesi sono usciti dall’Iran poche ore prima della scadenza di un ultimatum di Donald Trump rivolto a Teheran. I due insegnanti sono liberi e si trovano all’estero, secondo quanto comunicato. L’uscita è avvenuta prima che si verificassero eventuali conseguenze legate alla pressione statunitense. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, che ha visto recentemente sviluppi diplomatici e politici.

Due cittadini francesi, Cécile Kohler e Jacques Paris, hanno lasciato il territorio iraniano poche ore prima che scada l’ultimatum lanciato da Donald Trump verso Teheran. Il rientro dei due docenti avviene in un clima di estrema tensione diplomatica, mentre l’amministrazione statunitense preme per un accordo immediato. Cécile Kohler, 41 anni, e Jacques Paris, 72 anni, avevano trascorso oltre tre anni in carcere dopo essere stati condannati per spionaggio. Jacques Paris ha sempre sostenuto la falsità di tali accuse. Sebbene fossero stati rilasciati a novembre, i due erano rimasti di fatto confinati all’interno dell’ambasciata francese a Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, docenti francesi liberi: fuga prima del caos di Trump

Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: «L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere»«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,...

Trump: "Raid su Kharg. Teheran liberi Hormuz". Iran: "Nessun danno alle infrastrutture petrolifere dell'isola"Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma Truth nel quale afferma che i piani dell'Iran di...

Trump e l'Iran: minacce, calcoli e il rischio del caos - Re Start 30/01/2026

Cécile Kohler e Jacques Paris tornano in Francia: Macron riporta a casa i due francesi detenuti in Iran in vista di un possibile attacco USAI due insegnanti francesi erano stati arrestati in Iran con l’accusa di spionaggio. Da novembre erano stati scarcerati ma obbligati a restare in Iran agli arresti domiciliari L'articolo Cécile Kohler ... msn.com

Dopo 1.277 giorni Cécile Kohler e Jacques Paris escono dal carcere di Evin. Libera a Parigi l'iraniana EsfandiariCécile Kohler e Jacques Paris sono liberi. Erano detenuti in Iran, nel famigerato carcere dei detenuti politici di Evin, da maggio 2022. Ieri sera, su X il presidente francese Emmanuel Macron ha ... huffingtonpost.it