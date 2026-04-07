Iran dall' ultimatum choc di Trump alle parole di Teheran | sull' orlo del baratro

Da liberoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimatum di 48 ore imposto dall’amministrazione americana a Teheran sta per scadere, con scadenza fissata alle 20 ora di New York e alle 2 in Italia. La situazione tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran si fa sempre più tesa, mentre le dichiarazioni ufficiali provenienti dalla capitale iraniana continuano a essere contraddittorie rispetto alle minacce e alle richieste avanzate dall’amministrazione americana. La regione si trova sull’orlo di un possibile punto di crisi.

La guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran è a un punto di svolta. C'è attesa per la fine dell'ultimatum voluto da Trump di 48 ore per Teheran che scadarà alle 20 di New York, le 2 del mattino in Italia. Qui di seguito la diretta della giornata. Trump, "totalmente illegale l'appello per gli scudi umani"  - Il presidente americano Donald Trump ha definito "totalmente illegale" l'appello di Teheran ai giovani di disporsi come "scudi umani" attorno alle centrali elettriche del Paese. "Non è consentito farlo", ha detto il presidente a Nbc News, rifiutandosi di fornire aggiornamenti sullo stato dei negoziati in corso con l'Iran. Alla domanda su. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Iran, dall'ultimatum choc di Trump alle parole di Teheran: sull'orlo del baratro

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