Il ministro della difesa ha dichiarato che il rischio di un conflitto attuale rappresenta una forma di follia e ha sottolineato come non si sia imparato nulla dagli eventi di Hiroshima. Ha descritto la situazione come senza precedenti negli ultimi decenni, caratterizzata da molteplici criticità che si sommano e si alimentano a vicenda, rendendo difficile trovare una soluzione.

“È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere”. È uno dei passaggi dell’intervista rilasciata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Corriere della sera sulla guerra in Iran e sulla crisi del multilateralismo. Il timore, aggiunge il ministro, è “che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Lei pensi che sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Crosetto: “Il rischio di questo conflitto è la follia. Non abbiamo imparato niente da Hiroshima”

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L’Iran potrebbe essere “cancellato in una notte” e quella notte potrebbe essere stanotte. È la minaccia contro Teheran che Donald Trump ha ribadito in una conferenza stampa ieri. Di Roberto Festa - facebook.com facebook

Sempre incerti i negoziati tra USA e Iran. Bruxelles valuta risposte per la crisi energetica, tra queste anche il razionamento del carburante. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con #MarcoMinniti @MiMarsiglia @PecoraroScanio @sandroiacometti @Jaco x.com