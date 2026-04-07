Il 3 aprile scorso, un velivolo da caccia appartenente al 48° Fighter Wing dell’USAF è stato abbattuto nel cielo della provincia di Isfahan, in Iran. L’aviatore a bordo dello F-15E Strike Eagle è rimasto disperso e le operazioni di ricerca e salvataggio sono durate diverse ore. Recentemente si sono diffuse informazioni su come sia stato effettivamente recuperato e portato in salvo, con dettagli riguardanti l’intervento delle forze militari coinvolte.

Apparteneva al 48° Fighter Wing dell’Usaf lo F-15E Strike Eagle abbattuto il 3 aprile scorso in Iran, mentre operava nel cielo della provincia di Isfahan. L’equipaggio si lancia, entrambi gli ufficiali si salvano ma dei due, l’operatore ai sistemi d’armamento (Wso) atterra con il paracadute nel territorio nemico e lì si nasconde. Si scatena una caccia doppia: degli iraniani per trovarlo, degli americani per salvarlo. E quest’ultima è stata l’operazione di ricerca e soccorso armata più complicata degli ultimi 45 anni. Mentre il pilota viene recuperato neppure sette ore dopo l’abbattimento, mentre era giorno, seppure inviando squadre a bordo di elicotteri che devono sparare per proteggersi e prendere il loro commilitone, del Wso non c’è traccia e nessuno sa dove si trovi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, come è stato davvero salvato l’aviatore americano disperso: un’operazione da Hollywood

Iran, salvato il pilota Usa disperso. Trump: "Operazione più audace di sempre"Le forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento dell'F-15E avvenuto venerdì.

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"L'Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione diplomatici e indiretti con gli Stati Uniti". È quanto si legge in un post su X del Tehran Times, secondo cui "sono stati sospesi tutti gli scambi di messaggi" EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - facebook.com facebook

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