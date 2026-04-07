Sul cielo di Teheran si sono alzate colonne di fumo mentre gli aerei hanno effettuato attacchi sulla città, pochi istanti prima della scadenza di un ultimatum rivolto dal presidente degli Stati Uniti riguardo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. La situazione si è sviluppata in un contesto di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze di tali azioni.

Colonne di fumo si sono sollevate su Teheran mentre gli attacchi aerei colpivano la capitale iraniana poche ore prima della scadenza dell’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. I funzionari iraniani hanno esortato i giovani a formare catene umane per proteggere le centrali elettriche. Trump ha minacciato di distruggere tutte le centrali elettriche e i ponti dell’Iran se Teheran non consentirà la ripresa completa del traffico nello stretto, attraverso il quale transita in tempo di pace un quinto del petrolio mondiale. Nel frattempo, un’ondata di attacchi ha colpito l’Iran, anche nelle zone residenziali di Teheran, uccidendo quasi tre dozzine di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, colonne di fumo su Teheran: gli aerei colpiscono la città prima della scadenza dell'ultimatum

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