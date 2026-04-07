La Casa Bianca ha dichiarato di non prendere in considerazione l’uso dell’arma nucleare, rispondendo alle interpretazioni delle affermazioni di un senatore statunitense pronunciate in Ungheria. La dichiarazione arriva dopo che alcune dichiarazioni sono state pubblicate e interpretate come possibili segnali riguardo alla posizione degli Stati Uniti su eventuali azioni nucleari. La comunicazione ufficiale ribadisce la posizione di neutralità rispetto a questa ipotesi.

La smentita della Casa Bianca segue l’interpretazione delle parole pronunciate da JD Vance in Ungheria. Il vicepresidente ha detto di avere “fiducia che otterremo una risposta, positiva o negativa, entro stasera alle 20”, quando scade l’ultimatum. “Mi auguro che riceveremo la risposta giusta perché quello che veramente vogliamo è un mondo in cui i flussi del petrolio scorrono liberamente e questo non può accadere se l’Iran porta avanti atti di terrorismo economico. Dovete sapere che abbiamo strumenti che non abbiamo ancora deciso di usare e che il presidente può decidere di usare e deciderà di usare se l’Iran non cambia condotta”, ha aggiunto Vance. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Casa Bianca nega di considerare uso dell’arma nucleare

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