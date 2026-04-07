Un attacco aereo ha colpito la linea ferroviaria a Karaj, provocando alcuni feriti che sono stati portati via in barella. La Mezzaluna Rossa in Iran ha confermato l’incidente, senza specificare ulteriori dettagli sulle circostanze o sul numero esatto di feriti. L’episodio si è verificato nella zona, senza segnalare danni maggiori alle infrastrutture ferroviarie. La situazione è attualmente sotto monitoraggio.

La Mezzaluna Rossa in Iran ha dichiarato che un attacco aereo ha colpito la linea ferroviaria a Karaj, causando alcuni feriti. In un video diffuso dall’organizzazione umanitaria mostra i soccorritori mentre trasportano una delle vittime su una barella. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno dichiarato che una serie di attacchi aerei ha distrutto un ponte ferroviario a Kashan, una stazione ferroviaria a Mashhad e un ponte autostradale vicino a Tabriz. Né gli Stati Uniti né Israele hanno rivendicato gli attacchi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco alla linea ferroviaria a Karaj: feriti portati via in barella

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