A sei settimane dall'inizio del conflitto, i cittadini e i medici di Teheran manifestano contro i ripetuti attacchi americani che hanno colpito la città. Le proteste sono state organizzate in diverse zone della capitale, dove si sono riunite persone di varia provenienza per esprimere il proprio disappunto. La situazione, che vede la città sotto pressione, si aggiunge alle tensioni già presenti nel paese.

Mentre la guerra in Iran entra nella sua sesta settimana, i residenti di Teheran faticano a gestire gli attacchi nella città che è stata pesantemente presa di mira. Nelle strade sono stati rilevati posti di blocco schierati vicino agli uffici governativi. In Piazza Azadi, sede dell’ iconica Torre Azadi, gli ingorghi sono meno comuni rispetto a prima della guerra, poiché scuole, università e molte istituzioni governative sono chiuse. Lunedì mattina il fumo si è alzato vicino alla piazza dopo che un attacco aereo ha colpito la Sharif University of Technology. Successivamente, centinaia di medici e infermieri si sono riuniti davanti all’ospedale ‘Imam Khomeini’ per un sit-in di protesta contro gli attacchi alle strutture sanitarie da parte di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, a Teheran proteste di cittadini e medici contro i continui attacchi americani

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L’Iran risponde a Trump: “Faremo attacchi devastanti contro Stati Uniti e Israele”. Ambasciata Usa: “Americani, via dall’Iraq”L’esercito iraniano promette attacchi “devastanti” contro Stati Uniti e Israele dopo le minacce di Donald Trump.

L'Iran si ribella: proteste di massa contro il regime degli ayatollah

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