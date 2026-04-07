Iran 2026 webinar di Azione | Una guerra nel Golfo che ridefinisce l' equilibrio globale

Un webinar organizzato da Azione ha affrontato il tema dell'Iran nel 2026, concentrandosi su una possibile guerra nel Golfo e le sue ripercussioni sull'equilibrio mondiale. Durante l'evento sono stati analizzati i rischi legati alle tensioni nella regione, le implicazioni per la sicurezza internazionale e le conseguenze sul mercato energetico globale. L'incontro ha coinvolto esperti e analisti che hanno condiviso dati e valutazioni sullo scenario attuale e le possibili evoluzioni future.