Iran 2026 webinar di Azione | Una guerra nel Golfo che ridefinisce l' equilibrio globale
Un webinar organizzato da Azione ha affrontato il tema dell'Iran nel 2026, concentrandosi su una possibile guerra nel Golfo e le sue ripercussioni sull'equilibrio mondiale. Durante l'evento sono stati analizzati i rischi legati alle tensioni nella regione, le implicazioni per la sicurezza internazionale e le conseguenze sul mercato energetico globale. L'incontro ha coinvolto esperti e analisti che hanno condiviso dati e valutazioni sullo scenario attuale e le possibili evoluzioni future.
Dalle strategie della NATO alle voci degli studenti di Lecco: stasera il webinar per capire come il conflitto in Iran sta ridisegnando il mondo In un contesto internazionale sempre più complesso, parlare di Iran oggi significa affrontare questioni cruciali che riguardano sicurezza, geopolitica ed energia a livello globale. Il webinar è aperto a tutti. Il link per partecipare è: https:us02web.zoom.usj81704477398 Sul lungolago riapre il Love juice bar, in memoria di Marco. "Non è solo il ritorno di un’attività, ma un atto d'amore" . 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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