Iran 2026 webinar di Azione | Una guerra nel Golfo che ridefinisce l' equilibrio globale

Un webinar organizzato da Azione ha analizzato la situazione nel Golfo e il possibile impatto di un conflitto nel 2026. La discussione si è concentrata sulle implicazioni per la sicurezza, la geopolitica e le risorse energetiche a livello mondiale, evidenziando le tensioni crescenti nella regione e le ripercussioni che potrebbero verificarsi sullo scenario internazionale.

In un contesto internazionale sempre più complesso, parlare di Iran oggi significa affrontare questioni cruciali che riguardano sicurezza, geopolitica ed energia a livello globale.Per questo Azione Lombardia, su impulso di Azione Lecco e di Giuseppe Lanzillotti, componente del direttivo di Azione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it AWACS nel mirino: perché il colpo a Prince Sultan ridefinisce le strategie della guerra nel GolfoLa guerra moderna non si decide più soltanto nel confronto tra piattaforme visibili – caccia, bombardieri, sistemi missilistici – ma nella tenuta... Temi più discussi: Iran 2026: stasera il webinar che spiega come la guerra nel Golfo cambierà tutto; Webinar Lombardia in Azione: IRAN 2026: una guerra nel Golfo che ridefinisce l’equilibrio globale; WOMEN & PHOTOGRAPHY 2026 – IRAN #4; Ultimatum Trump-Iran: scenari per Brent e mercati dopo la scadenza di stanotte. Webinar Lombardia in Azione: IRAN 2026: una guerra nel Golfo che ridefinisce l’equilibrio globaleIn un contesto internazionale sempre più complesso, parlare di Iran oggi significa affrontare questioni cruciali che riguardano sicurezza, geopolitica ... merateonline.it Mondiali 2026, colpo di scena Iran: c’è la rivelazione a sorpresa!Iran ai Mondiali - Annuncio a sorpresa sull'ipotesi ritiro dell'Iran dai Mondiali 2026: la rivelazione spiazza tutti! fantamaster.it Cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran: stop agli attacchi per 2 settimane e riapertura di Hormuz Un accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto nella notte, a poche ore da un’escalation che rischiava di sfociare in un conflitto ancora più am - facebook.com facebook Trump: “Tregua in Iran per due settimane, Hormuz da riaprire subito” x.com