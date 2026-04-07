Ipertensione il cortisolo può essere il motivo per cui la pressione non scende | i livelli da monitorare

Uno studio condotto da ricercatori statunitensi ha rilevato che il 27% dei pazienti con ipertensione resistente ai trattamenti presenta anche ipercortisolismo, una condizione in cui si produce troppo cortisolo. La ricerca è stata svolta presso la Scuola di Medicina Mount Sinai e si concentra sull’interazione tra pressione alta e livelli di cortisolo nel sangue. Questa scoperta potrebbe influenzare le future strategie di gestione dell’ipertensione.

Gli scienziati statunitensi della Scuola di Medicina Mount Sinai hanno scoperto che il 27% dei pazienti con ipertensione resistente alla terapia sono affetti anche da ipercortisolismo, una condizione caratterizzata dalla produzione eccessiva di cortisolo. Questo ormone aiuta a regolare la risposta del corpo allo stress. Tuttavia, quando i suoi livelli rimangono elevati nel tempo, possono provocare gravi danni di salute. Lo studio, chiamato MOMENTUM, è stato pubblicato su “ RevoScience ”. Quando si parla di ipertensione. Con il termine pressione arteriosa si indica la forza esercitata dal sangue contro le pareti dei vasi sanguigni come conseguenza dell’azione di pompa svolta dal cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ipertensione, il cortisolo può essere il motivo per cui la pressione non scende: i livelli da monitorare Scoperto il motivo per cui la psoriasi può colpire anche le articolazioniDa anni i medici cercano di capire perché solo il 20-30% delle persone con psoriasi cutanea sviluppi anche l’artrite psoriasica, una forma... Conferenza stampa Cambiaso post Juve Pisa: «Fischi? Sono pagato per giocare a questi livelli e reggere la pressione. Son fortunato a essere qui»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Si parla di: Il cortisolo può spiegare l’ipertensione resistente. Ipertensione, il cortisolo può essere il motivo per cui la pressione non scende: i livelli da monitorareUno squilibrio ormonale nascosto potrebbe essere l’anello mancante dietro milioni di casi di ipertensione ostinata. Uno studio fa luce in merito ... ilgiornale.it Il cortisolo può spiegare l’ipertensione resistenteLo studio MOMENTUM evidenzia un’alta prevalenza di ipercortisolismo nei pazienti con ipertensione non controllata da terapie standard. tomshw.it