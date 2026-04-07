Iolanda Apostolico il Csm promuove il giudice anti-governo

Da liberoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio superiore della magistratura ha promosso il giudice Iolanda Apostolico, ex magistrato del Tribunale di Catania. Apostolico è diventata nota nell’autunno 2023 per aver emesso una sentenza che ha contestato le politiche del governo riguardo alla gestione dei clandestini. La decisione ha attirato attenzione e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

Iolanda Apostolico è un ex magistrato del Tribunale di Catania. Diventò famosa nell’autunno 2023, con una sentenza con la quale sfidò la politica anti -clandestini del governo di Giorgia Meloni. È tornata agli onori delle cronache a Pasqua, quando si è saputo che il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo due anni e mezzo, ha dato parere favorevole al suo avanzamento di carriera, sospeso in seguito al discusso verdetto. Dal nostro punto di vista, ma è solo una libera opinione e non un giudizio, la cosa migliore che Apostolico ha fatto quando vestiva la toga è stata appenderla al chiodo e ritirarsi con undici anni d’anticipo sul suo previsto pensionamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Iolanda Apostolico, il Csm promuove il giudice anti-governo

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