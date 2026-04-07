io al palasport dopo cinque anni mi sentivo un veterano di guerra

Dopo cinque anni, sono tornato al palasport e ho vissuto un momento intenso. In una fase di parità, un giocatore ha tentato un tiro da due secondi prima della fine, colpendomi al cuore e lasciandomi senza parole. In un’altra occasione, invece, con ancora due secondi sul cronometro, ha segnato un tiro da tre punti, portando la squadra avanti di quattro e lasciando spazio a un’esultanza di vittoria.

Bertini Se col punteggio in parità mi metti dentro un tiro da due a un secondo dalla fine mi colpisci al cuore e mi fai secco; se a due secondi dalla fine mi metti dentro invece un tiro da tre punti ma io sono avanti di quattro allora mi lasci vivo e vegeto a gridare vittoria alla grande. E’ stata questa nella sostanza la differenza sottile ma pesante una tonnellata fra le due partite casalinghe della Vuelle, la prima contro la Fortitudo, la seconda contro Verona. Non andavo al palasport da cinque anni, con la Vuelle di Banchi in Serie A1 che giocava la sua unica partita di playoff con la Virtus Bologna di Scariolo. E’ stato bello, tutto molto bello, dalla cornice fuori del campo su fino all’ultima tribuna a quanto succedeva dentro, sul soffice e affascinante parquet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»Quando chiedo a Edoardo Leo se a questo punto della sua carriera pensa di essere stato capito dal pubblico, la sua bocca si spande in un sorriso:...

Margherita Mazzucco: «Dopo L'amica geniale sono entrata in depressione: mi sentivo vuota e senza uno scopo, non uscivo più di casa. Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie, ma la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi»Questo intervista a Margherita Mazzucco è pubblicata sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026.

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Io al palasport dopo cinque anni. Mi sentivo un veterano di guerraMa io al palasport non ci andrò più. Non è questione di emozione, di colpi al cuore o altro, il fatto è molto più semplice: a un veterano di guerra che per decine d’anni ha combattuto battaglie su ... ilrestodelcarlino.it

Gianni Morandi: «A 36 anni pensavo di smettere di cantare, non sapevo cosa fare della mia vita. Oggi a 81 riempio i palasport. I social? Ho rallentato un po': le cose serie ...Con il tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story, in partenza da Conegliano, l’artista torna alle origini di Monghidoro e a una canzone che ha segnato la sua carriera ... vanityfair.it

GIORGIA info 06 48903278 Dopo il successo nei palasport e un’estate da protagonista, Giorgia torna live questo autunno con “G-LAST CALL”: 17 settembre 2026 | Jesolo (VE), Palazzo del Turismo 21 settembre 2026 | Caserta, Reggia di Ca - facebook.com facebook

NOYZ NARCOS dopo i due live ad aprile nei palasport arrivano le date estive del CRUEL SUMMER 2026 Il calendario #NoyzNarcos x.com