Invito alla lettura | 25 anni e sempre la stessa emozione

Venticinque anni sono passati da quando l'istituto Gobetti De Libero di Fondi ha avviato il progetto “Invito alla lettura”, un’iniziativa dedicata a promuovere la lettura tra gli studenti. Nel corso di questo quarto di secolo, l’attività è rimasta costante, senza interruzioni, mantenendo vivo l'interesse dei giovani per i libri e la cultura. La proposta educativa si è consolidata nel tempo, coinvolgendo diverse generazioni di studenti.

Venticinque anni di “Invito alla lettura”, il progetto ideato dall'istituto Gobetti De Libero di Fondi. Il prossimo 15 aprile, per festeggiare la ricorrenza, l'istituto accoglierà il giornalista e scrittore Mario Calabresi. “Invito alla lettura. Incontro con l'autore”, vuole portare tra i giovani studenti la voce viva dei protagonisti della cultura italiana e gode del patrocinio del Comune di Fondi. Calabresi arriva al Gobetti De Libero con la sua pubblicazione più recente, Alzarsi all'alba (Mondadori, 2025), un'opera che nasce da una domanda semplice e urgente: in un'epoca dominata dalla cultura del tutto-e-subito, cosa rimane del valore della fatica? Il libro raccoglie le voci, tratte da storie vere, di chi ogni giorno si alza presto, lavora in silenzio e tiene in piedi il mondo senza clamore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Cortina riabbraccia la Fiamma Olimpica: 70 anni dopo, l’emozione è la stessa Leggi anche: Ritiri di lettura, librerie d’autore e tour nei luoghi dei romanzi raccontano una tendenza in espansione. Secondo il National Geographic, sempre più persone scelgono vacanze ispirate alla lettura How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Sciopero camionisti aprile 2026, perché si fermano: cosa chiede il Garante; Allarme lupi, a Bologna prorogata l'ordinanza fino a fine anno: previste sanzioni da 25 a 500 euro; Chiusura Straordinaria della Biblioteca Comunale il 25 Aprile 2026: Anniversario della Liberazione d’Italia. Stefano Benni ad alta voce: Stranalandia ora è un gruppo di letturaBOLOGNA – L’invito del figlio Niclas all’indomani della scomparsa del padre era stato quello di ricordare Stefano Benni «leggendo ad alta voce i suoi racconti» confidando che «da lassù, vedere un ... bologna.repubblica.it Una mail con l’invito a una riunione o un presunto aggiornamento di Teams può trasformarsi in una trappola informatica. Come difendersi, la raccomandazione degli esperti: - facebook.com facebook #Invito a fantastica mostra Il Vestiario Incantato #Arte e #Moda by #GeroUrso straordinario noto pittore e gallerista Musa ispiratrice #AmyIndino @ComuneBresso Milano SpazioCulturale Don Giussani P.tta Cavour #12Aprile h 17 @VivMilano @Aldo_DiZa @E x.com