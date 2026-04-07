Annamaria Laino e Antonio Martello, noti per la loro partecipazione a Temptation Island, stanno aspettando un bambino. La notizia arriva mentre la famiglia del reality show si amplia, seguendo l’annuncio di Sonia Barrile, anch’essa in attesa di un figlio. Entrambi gli episodi sono stati condivisi pubblicamente sui social, generando entusiasmo tra i follower. La coppia ha confermato l’attesa attraverso un messaggio condiviso online.

Continua a crescere la famiglia di Tempation Island; dopo Sonia Barrile, che ha da poco dato alla luce il piccolo Gabriel, e Valeria Vassallo, che ha annunciato la nascita di Vittoria, adesso tocca ad Annamaria Laino e Antonio Martello dare la bella notizia: i due aspettano il primo figlio insieme, un maschietto. Benessere Temptation Island, un'altra ex partecipante è diventata mamma La ragazza, che partecipò al programma nel 2016, ha avuto la sua prima bambina con il compagno Vincenzo Varrica. Ad annunciarlo proprio la coppia che ha partecipato alla settima edizione del reality estivo di Canale 5, attraverso un dolcissimo video pubblicato sui rispettivi profili social. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Invasi da felicità”, Annamaria Laino e Antonio Martello di Temptation Island aspettano un figlio

Temptation Island, Valentina Riccio: "Nozze con Antonio? Non me la sento"Dopo Temptation Island e una crisi che sembrava definitiva, Valentina racconta ai follower la verità sulle nozze con Antonio.

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Invasi da felicità, Annamaria Laino e Antonio Martello di Temptation Island aspettano un figlioAnnamaria Laino e Antonio Martello aspettano il primo figlio insieme. A dare la notizia la coppia, con un video pubblicato su Instagram. gravidanzaonline.it

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