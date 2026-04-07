Quattro squadre giovanili di calcio di Pordenone sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato un pasto. I giovani atleti, tutti tra i 12 e i 16 anni, hanno manifestato sintomi di intossicazione alimentare. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sui cibi serviti durante il pasto. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui responsabili o sulle eventuali contaminazioni.

Una decina di ragazzi di meno di 15 anni sono rimasti intossicati dopo un pasto in una struttura ricettiva in provincia di Pordenone. Si tratta dei giocatori di quattro squadre di calcio giovanili che si erano ritrovate in Friuli-Venezia Giulia per ili Trofeo Gallini la domenica di Pasqua. Le partite sono state annullate e i dirigenti delle squadre hanno sporto denuncia contro la struttura. Intossicazione a Pordenone durante il torneo giovanile di calcio Le condizioni dei ragazzi La denuncia dei dirigenti delle squadre Intossicazione a Pordenone durante il torneo giovanile di calcio I sintomi dell’intossicazione alimentare si sarebbero manifestati ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trova il campo in cui si sarebbe dovuto svolgere il torneo pasquale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Intossicazione alimentare a Pordenone, giovani calciatori di 4 squadre in ospedale dopo il pasto

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