Inter siglato il Patto Scudetto | Chivu blinda il +7 sul Napoli

L’Inter ha annunciato un accordo chiamato “Patto Scudetto” durante una sessione di allenamento ad Appiano Gentile. La squadra ha concluso la seduta con una vittoria di 5-2 sulla Roma. Con questa vittoria, i nerazzurri hanno mantenuto un vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica. La squadra di Cristian Chivu ha evidenziato un deciso miglioramento nelle prestazioni recenti.

L’ Inter di Cristian Chivu scaccia i fantasmi e sigla il “Patto Scudetto” ad Appiano Gentile, trasformando il trionfale 5-2 sulla Roma nel trampolino verso la conquista del tricolore. Dopo un marzo opaco, segnato dai rallentamenti contro Atalanta e Fiorentina e dalle scorie psicologiche delle mancate qualificazioni mondiali per i blocchi Italia e Polonia, il gruppo nerazzurro ha risposto con una prova di forza che vale il +7 sul Napoli di Conte e il +9 sul Milan di Allegri. Con soli 21 punti ancora in palio, la dirigenza ha imposto il silenzio operativo per blindare un primato che, fino a quindici giorni fa, appariva minacciato dalle tensioni interne. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, siglato il “Patto Scudetto”: Chivu blinda il +7 sul Napoli Leggi anche: Inter e Juve, risposte da scudetto: Chivu sfida il tabù Sassuolo, Spalletti blinda il n°10 Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu(Adnkronos) – L'Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il Bodo/Glimt, batte 2-0 il Genoa, infila l'ottava vittoria di fila in Serie A, ed... Le parole di Chivu in conferenza stampa post Inter - Napoli 2-2