Inter qual è il motivo della crisi pre-sosta? Tra i playoff Mondiali e un piano atletico che sboccia proprio ora
Dopo un periodo di difficoltà prima della sosta, la squadra ha mostrato segnali di ripresa. La crisi era legata sia alle fasi di qualificazione ai Mondiali che a un programma di allenamenti studiato appositamente in vista del ritorno in campo. La gestione di questi aspetti ha contribuito a migliorare le prestazioni, anche se i motivi precisi della calo erano legati a fattori collegati a queste due aree.
Inter News 24 Inter, superata la crisi pre-sosta: ma quali erano i motivi dietro il calo? I Playoff Mondiali e un piano atletico ad hoc. L’Inter ha risposto alle critiche con una prestazione di forza, travolgendo la Roma e dimostrando una netta ripresa sia fisica che mentale. Secondo quanto analizzato da Libero, la flessione che aveva preceduto la sosta non era casuale: « L’Inter aveva metà formazione titolare che doveva giocare i playoff per i Mondiali. Non può non aver inciso nella flessione che ha preceduto la pausa ». La gestione, forse anche inconsapevole, delle energie prima degli impegni con le nazionali ha lasciato spazio a una vera e propria liberazione dopo i verdetti (positivi per Calhanoglu, amari per gli italiani e Zielinski), permettendo alla squadra di Cristian Chivu di ripartire con un altro passo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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