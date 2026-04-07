Dopo un periodo di difficoltà prima della sosta, la squadra ha mostrato segnali di ripresa. La crisi era legata sia alle fasi di qualificazione ai Mondiali che a un programma di allenamenti studiato appositamente in vista del ritorno in campo. La gestione di questi aspetti ha contribuito a migliorare le prestazioni, anche se i motivi precisi della calo erano legati a fattori collegati a queste due aree.

Inter News 24 Inter, superata la crisi pre-sosta: ma quali erano i motivi dietro il calo? I Playoff Mondiali e un piano atletico ad hoc. L’Inter ha risposto alle critiche con una prestazione di forza, travolgendo la Roma e dimostrando una netta ripresa sia fisica che mentale. Secondo quanto analizzato da Libero, la flessione che aveva preceduto la sosta non era casuale: « L’Inter aveva metà formazione titolare che doveva giocare i playoff per i Mondiali. Non può non aver inciso nella flessione che ha preceduto la pausa ». La gestione, forse anche inconsapevole, delle energie prima degli impegni con le nazionali ha lasciato spazio a una vera e propria liberazione dopo i verdetti (positivi per Calhanoglu, amari per gli italiani e Zielinski), permettendo alla squadra di Cristian Chivu di ripartire con un altro passo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, qual è il motivo della crisi pre-sosta? Tra i playoff Mondiali e un piano atletico che sboccia proprio ora

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