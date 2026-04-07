Inter l’addio a Mircea Lucescu

Nella serata di oggi è deceduto l’ex allenatore dell’Inter Mircea Lucescu, poco dopo le 19. Il tecnico romeno, di ottant’anni, era stato ricoverato recentemente a causa di un doppio infarto. La notizia ha fatto il giro del mondo del calcio, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e seguito nel corso della sua carriera.

È morto in serata, poco dopo le 19 l’ex allenatore dell’Inter Mircea Lucescu. Il tecnico romeno, ottantenne, era stato recentemente colpito da un doppio infarto. Scrive il club nerazzurro sul proprio sito internet: “FC Internazionale Milano e tutto il mondo nerazzurro si uniscono con profonda commozione al cordoglio per Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Addio a Mircea Lucescu: l'ex allenatore di Inter e Brescia è morto a 80 anni dopo l'infarto

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Mircea Lucescu si è spento questo martedì, all’età di 80 anni. Vi mostriamo un estratto dell’intervista che fece un anno fa negli studi di Cronache, in cui ci mostrò tutto il suo spessore, tutta la sua profondità, tutta la sua lungimiranza. Da maestro, prima che da al - facebook.com facebook

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com