Inter due giorni di riposo e poi si prepara la sfida al Como | 3 acciaccati da monitorare

Dopo la vittoria contro la Roma, l’Inter ha preso due giorni di pausa prima di riprendere gli allenamenti in vista della partita contro il Como. La squadra è tornata in campo per prepararsi alla prossima sfida di campionato, mentre sono stati monitorati tre giocatori con qualche problema fisico. La sfida con il Como è programmata per la prossima settimana.

Dopo la vittoria contro la Roma, l’Inter si concede due giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato. Cristian Chivu ritroverà il gruppo alla ripresa dei lavori per iniziare la preparazione della trasferta contro il Como, gara che aprirà un’altra settimana importante nella corsa dei nerazzurri. La partita contro i giallorossi ha lasciato però qualche piccolo acciacco nello spogliatoio interista. Durante il match alcuni giocatori hanno infatti accusato fastidi fisici che verranno monitorati nei prossimi giorni dallo staff medico. Il caso più evidente è quello di Lautaro Martinez. Dopo il gol di Barella, il capitano nerazzurro ha esultato correndo verso i compagni con del ghiaccio applicato sia sul polpaccio sinistro sia sulla parte posteriore della coscia destra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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