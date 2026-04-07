A sette giornate dalla fine del campionato, l'Inter è in vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica. Solo una volta in passato, la squadra che guidava la classifica a questo punto ha perso il titolo. L’allenatore nerazzurro potrebbe conquistare lo scudetto nella prossima sfida contro la Lazio, che si giocherà all’Olimpico. La squadra si prepara per questa partita cruciale con la possibilità di chiudere il campionato con largo anticipo.

Sull’Inter di Chivu soffia forte il vento della cabala. I numeri dicono che nella storia della Serie A solo una squadra ha perso iltitolo con sette punti di vantaggio a sette giornate dalla fine: la Lazio di Eriksson nel 1998-99, rimontata dal Milan. I nerazzurri sono a +7 sul Napoli e a +9 sul Milan. Allegri si è chiamato fuori dalla lotta scudetto dicendo che “ha già dato”, mentre dalle parti di Appiano predicano calma, soprattutto dopo l’ultima annata sfortunata conclusa alle spalle degli azzurri di Conte. Ci si accoda alla storia. Un precedente favorevole si può cercare nel primo campionato finito nel nuovo millennio: nel 1999-2000 la Lazio di Eriksson recuperò nove punti di svantaggio alla Juventus vincendo lo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter a +7 a sette partite dalla fine? Solo una volta chi era davanti ha perso il titolo...

Genoa-Napoli, gli azzurri hanno perso solo una volta (nel 2021) a Marassi dalla stagione 2012/13Genoa e Napoli si affronteranno domani, 7 febbraio, alle 18, per la 24esima giornata di campionato.

Leggi anche: Juve eliminata dalla Champions League, il pagellone europeo: chi ha convinto e chi ha deluso. TOP E FLOP alla fine del percorso

JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1

Temi più discussi: Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'Inter; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Serie A, il Napoli piega il Milan 1-0 e sale al secondo posto; Conte supera Allegri. Politano entra e stende il Milan: quinto successo di fila per il Napoli, ora secondo (-7 dall'Inter).

Inter a +7: Politano affonda il Milan, Napoli secondo in classificaIl Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Milan ( uno a zero al Maradona). La rete decisiva di Politano nella ripresa ha permesso agli azzurri, guidati da Conte, di scavalcare i ... it.blastingnews.com

Scudetto, Inter allunga a +7: il Napoli è la nuova inseguitrice dei nerazzurriL’ Inter allunga in vetta alla classifica di Serie A, consolidando la propria marcia verso lo Scudetto. A sette giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri si trovano ora a sette punti di vantagg ... it.blastingnews.com

INTER PUNITA DOPO LA ROMA Ufficiale: OTTO Giornate di SQUALIFICA - facebook.com facebook

Inter-Roma, le decisioni del Giudice Sportivo: 5.000 euro di multa per l'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all'allenatore della squadra avversaria cori insultanti" x.com