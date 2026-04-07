Gli ingegneri hanno sottolineato l’esigenza di regolamentazioni precise riguardo all’intelligenza artificiale, evidenziando come sia fondamentale stabilire norme chiare sul controllo e sulla responsabilità dei sistemi. Questa richiesta arriva in un momento in cui lo sviluppo di queste tecnologie è in rapida crescita e le implicazioni legali e etiche sono al centro del dibattito pubblico. La discussione riguarda principalmente la definizione di responsabilità e il monitoraggio dei sistemi intelligenti.

Firenze, 7 aprile 2026 - Sull'intelligenza artificiale servono “norme chiare sul controllo e la responsabilità dei sistemi”. L'appello emerge dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze, affinché venga realizzata una legge nazionale che affidi agli ingegneri dell'informazione la responsabilità di controllo e validazione dei sistemi di Ai. “Serve subito – si fa presente dagli ingegneri - un intervento normativo nazionale che definisca in modo chiaro ruoli, responsabilità e competenze nelle attività di controllo e validazione dei sistemi di Ai. Non è solo una questione tecnica, ma di responsabilità, che va riconosciuta e regolata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intelligenza artificiale, gli ingegneri: “Servono norme chiare sul controllo”

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