Insulta il parroco sui social | chiede scusa e ottiene il perdono

A Recale, una donna di 50 anni ha pubblicato pesanti insulti sui social nei confronti di un parroco locale, definendolo “figlio del maligno”. Dopo aver chiesto scusa, ha ricevuto il perdono dal sacerdote. La vicenda risale allo scorso novembre e ha attirato l’attenzione sulla gestione dei rapporti tra fedeli e figure religiose sui social network. Ora, la donna ha deciso di fare un passo indietro e riparare al danno causato.

La donna aveva definito don Carmine Ventrone "figlio del maligno" in alcuni post Facebook. Dopo la lettera di pentimento il sacerdote ha rimesso la querela E’ una Pasqua di redenzione per Anna Barone, 50enne di Recale. La donna, nel novembre 2024, aveva rivolto accuse pesantissime nei confronti di don Carmine Ventrone, già parroco della chiesa di Santa Maria Assunta a Recale, definendolo attraverso i social network “figlio del maligno”. Nel mirino della donna finì anche il vescovo Giovanni D’Alise, morto per il Covid nell’ottobre 2020. Con riferimento ai post pubblicati sui social network in data 30 novembre 2024 e nei giorni a seguire, nei quali ho espresso giudizi e affermazioni gravemente offensive nei confronti di don Carmine Ventrone, già parroco della parrocchia Santa Maria Assunta in Recale, e di mons. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Paddington sul palco dei BAFTAs chiede scusa per la marmellata: il momento emoziona tutti i socialAi BAFTA 2026 non sono mancati star e red carpet, ma a rubare la scena è stato un ospite decisamente speciale: l’orso Paddington.

Si parla di: Don Paolo, il prete-broker fra gli hotel in Riviera, gli 800.000 euro alla perpetua e le Iene; San Luca: Minacce di morte via Facebook al rettore di Polsi e al parroco di San Luca.