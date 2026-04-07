Questa sera, alle 21:20 su Italia 1, va in onda una nuova puntata di Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off, ideato da Davide Parenti, vede come protagonisti gli inviati del programma e questa volta si concentra sulla vicenda di Rosa e Olindo, con Max Andreetta che propone il servizio intitolato “Colpevoli davvero?”. La puntata si focalizza su dettagli e fatti relativi a questa storia giudiziaria, senza approfondimenti o analisi.

Questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata su Italia 1 si rinnova l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti e condotto dagli inviati del programma. Anticipazioni del 7 aprile 2026. La nuova puntata, dal titolo Colpevoli davvero?, condotta da Max Andreetta e scritta da Francesco Priano, indaga su come, agli occhi della legge, si possa essere considerati colpevoli, analizzando i casi in cui la verità processuale potrebbe essere diversa da quella sostanziale. La strage di Erba al centro della puntata. La serata sarà incentrata su una serie di importantissime scoperte e testimonianze inedite raccolte... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Inside, Max Andreetta propone ‘Colpevoli davvero?’. Rosa e Olindo al centro della puntata

Strage di Erba, ex pm Tarfusser chiede verifica su operato dei giudici che riesaminarono caso di Olindo e RosaL'ex pm Cuno Tarfusser ha chiesto verifiche sull'operato dei giudici che riesaminarono la posizione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la...

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Ci sono casi in cui tutto sembra già deciso. Ma è davvero così Domani, martedì 7 aprile, in prima serata su Italia1, a “Le Iene presentano: Inside” con Max Andreetta e Francesco Priano, affronteremo un viaggio tra casi e testimonianze inedite che mettono in d - facebook.com facebook

PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LE IENE! Martedì 7 aprile vi aspetta “Colpevoli davvero”, una nuova puntata di “Le Iene presentano: #INSIDE” con Max Andreetta e Francesco Priano. Mercoledì 8 aprile tornano i nostri servizi con una nuova puntat x.com