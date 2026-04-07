Insegnante di sostegno ecco le 5 difficoltà più comuni La testimonianza social di una prof
Un'insegnante di sostegno ha condiviso sui social le cinque principali difficoltà che incontra nel suo lavoro quotidiano. Tra queste, ci sono la pianificazione delle attività, il mantenimento dei rapporti con i colleghi e il peso emotivo legato alla gestione di situazioni complesse. La testimonianza offre uno sguardo diretto sulle sfide pratiche e personali che caratterizzano questa professione.
Una docente di sostegno affronta le sfide del mestiere: programmazione didattica, rapporti con i colleghi e profondo carico emotivo quotidiano L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Il docente di sostegno? Quello che fa le mappe concettualiC’è un modo molto semplice di raccontare il docente di sostegno. È da qui che parte la riflessione proposta in un reel del canale sostegnoalsostegno, che mette in discussione una delle rappresentazi ... orizzontescuola.it
Quello dell’insegnante di sostegno è il lavoro più bello che ci siaSono insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e lavoro in una scuola di Pesaro.Il lavoro dell’insegnante di sostegno è, a mio parere, il mestiere più bello che ci sia, perché ogni ... tecnicadellascuola.it
Insegnante interprete traduttrice venticinquennale esperienza impartisce lezioni di inglese, tedesco, spagnolo e francese a studenti medie, superiori, universitari e pensionati. - facebook.com facebook
Mi hanno segnalato questo post Facebook non prettamente pasquale di @christianraimo, insegnante di scuola e già assessore municipale a Roma. Siccome fa anche lo scrittore, immagino che sognare che i proprietari di casa vengano avvelenati rientri fra le x.com