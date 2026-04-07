Un ragazzo di 15 anni residente nella provincia di Arezzo è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo quanto emerso, avrebbe accoltellato un insegnante e avrebbe pubblicato sui social video che simulano aggressioni. L’indagine è condotta dalle autorità competenti, che stanno valutando i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori elementi o eventuali accuse formali.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Un ragazzo italiano di 15 anni, residente nella provincia di Arezzo è stato sottoposto a perquisizione personale, domiciliare e informatica nell'ambito di un'indagine per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commessa attraverso strumenti digitali. L'operazione, eseguita lo scorso 4 aprile scorso nel territorio Aretino, è stata condotta dal personale della Digos delle Questure di Firenze e Arezzo su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Filippo Focardi. L'attività investigativa ha preso avvio dal monitoraggio degli ambienti dell'estremismo di destra e suprematista online, effettuato dagli agenti dell'Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal comparto di intelligence interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inneggia allo studente che ha accoltellato l’insegnante e simula aggressioni in video: indagato 15enne

Perché Quotidiano Nazionale non pubblica il video del 13enne che ha accoltellato la sua insegnanteSe c’è una cosa difficile da fare, quando fai cronaca, non è decidere che cosa scrivere, ma che cosa non scrivere.

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