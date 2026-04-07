Un’ingegnera italiana che lavora a Parigi afferma di aver scelto una strada diversa rispetto all’Italia, dove tutto ruotava principalmente attorno al lavoro. In Francia, invece, riesce a vivere in modo più equilibrato e sottolinea che il welfare aziendale funziona. La sua decisione non è stata una fuga, ma una deviazione per valutare un’altra realtà e cambiare prospettiva su aspetti che in Italia spesso si considerano scontati.

Non una fuga, ma una deviazione. Guardare da un’altra prospettiva quello che in Italia, spesso, si dà per scontato. Ludovica Mercuri ha 28 anni, una laurea in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e oggi lavora a Parigi come trading consultant in un’azienda francese leader mondiale nel fornire software per il trading bancario. Un anno e mezzo fa ha lasciato Milano non perché stesse male, ma per curiosità. Ed è proprio questa curiosità, diventata confronto quotidiano, ad averle fatto vedere con maggiore nitidezza i limiti strutturali del sistema italiano. “Non è che io sia scappata dall’Italia per situazionitossiche – racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ingegnera a Parigi. “A Milano tutto ruotava intorno al lavoro. Qui riesco a vivere davvero e il welfare aziendale funziona”

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Argomenti più discussi: L’ingegnere che conosce lo spazio custodisce un pezzo di Luna sulla sua scrivania; Sotto l’Opéra Garnier c’è un lago: la parte di Parigi che nessuno vede ha dell’incredibile; 31 marzo 1889: viene inaugurata la Tour Eiffel. Il trionfo dell’ingegneria francese.

Rossella e Anna, da avvocata e ingegnera a portatrice di statue nella processione dei Misteri - facebook.com facebook