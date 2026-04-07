Il portiere si è recato presso il centro medico J Medical per sottoporsi a controlli dopo aver accusato un problema al polpaccio. Le immagini mostrano il giocatore durante la visita e i primi momenti successivi agli esami. Non sono state ancora rese note le cause dell’infortunio né i tempi di recupero previsti. La squadra si aspetta aggiornamenti ufficiali nei prossimi giorni.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente.» Boninsegna... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Perin, il portiere al J Medical per gli esami: le sensazioni dopo il problema al polpaccio – VIDEO

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Infortunio Perin: problema al polpaccio per il portiere riscontrato in Juve Genoa. Oggi gli esami: gli aggiornamentidi Luca FiorettiInfortunio Perin, grandissima apprensione per il problema muscolare al polpaccio riscontrato nel primo tempo della gara col Genoa La...

Temi più discussi: Perin Ko, la Juventus cambia portiere al 45': dentro Di Gregorio dopo quasi 2 mesi; Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic; Perché il cambio Perin-Di Gregorio all'intervallo di Juventus-Genoa: infortunio per l'ex genoano; Juventus, l’infortunio di Perin rilancia Di Gregorio: protagonista col Genoa.

Infortunio Perin: quando torna il portiere della Juventus dopo lo stop al polpaccioPerin si ferma per un problema al polpaccio in Juventus-Genoa: ecco quando può tornare, i tempi di recupero in base alla lesione e quante partite rischia di saltare. tag24.it

Perin e Vlahovic infortunati, accertamenti al J Medical: le ultime sulle condizioniHanno sentito un indurimento al muscolo. Spalletti lo ha detto nell'immediato post partita quando gli è stato chiesto delle condizioni di Perin dopo la sostituzione e anche di Vlahovic. L'estremo di ... tuttosport.com

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Vince e convince la #Juventus, battuto il #Genoa per 2-0 grazie alle reti di Bremer e Mckennie. Juve a -1 dalla zona Champions. Da segnalare un calcio di rigore parato da Di Gregorio (entrato nel 2° tempo per l'infortunio di Perin) ai danni di x.com