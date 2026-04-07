Infortunio Perin decisione presa in vista di Atalanta Juve Cosa filtra dalla Continassa

In vista della partita tra Atalanta e Juventus, si fanno strada aggiornamenti sull'infortunio che riguarda il portiere. Nelle ultime ore dalla sede del club arrivano notizie riguardanti la decisione presa in relazione alle condizioni del giocatore. La situazione viene monitorata attentamente e le scelte di formazione si basano sulle informazioni disponibili. La squadra si prepara in vista di una sfida importante con un'attenzione particolare alle condizioni fisiche del portiere.

di Angelo Ciarletta Infortunio Perin, decisione presa in vista del match tra Atalanta e Juventus. Ecco che cosa filtra dalla Continassa in queste ore. La Juve deve fare i conti con diverse assenze pesanti in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Mattia Perin non sarà a disposizione per la gara contro l’ Atalanta. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nonostante non siano emerse lesioni muscolari, lo staff medico non intende correre rischi: l’obiettivo è il rientro il 19 aprile contro il Bologna. Situazione più complicata per Dusan Vlahovic, sottoposto oggi ad accertamenti presso il JMedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione al soleo, che costringerà il bomber a saltare certamente le sfide con bergamaschi e rossoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Perin, decisione presa in vista di Atalanta Juve. Cosa filtra dalla Continassa Bremer a riposo contro il Cagliari? Cosa filtra dalla Continassa, decisione presa sul difensore della JuveCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Perin Juve, dalla cessione sfumata al possibile rinnovo del contratto. Che cosa filtra dalla Continassadi Angelo CiarlettaPerin Juve, dalla cessione sfumata a gennaio al possibile rinnovo del contratto con i bianconeri. Temi più discussi: ? Juve-Genoa 2-0 | Infortunio Vlahovic in PANCHINA ? Forfait Perin ?; FLASH – Napoli, ecco il motivo dello stop di Hojlund: decisione presa in vista del Milan; Juve, continua il sogno portoghese: aumenta la concorrenza per Bernardo Silva, il piano dei Bianconeri; Juventus-Genoa, 2-0: inizia il secondo tempo, Perin out per infortunio. Infortunio Perin: quando torna il portiere della Juventus dopo lo stop al polpaccioPerin si ferma per un problema al polpaccio in Juventus-Genoa: ecco quando può tornare, i tempi di recupero in base alla lesione e quante partite rischia di saltare. tag24.it Infortunio Perin, il portiere al J Medical per gli esami: le sensazioni dopo il problema al polpaccio accusato in Juventus GenoaInfortunio Perin, il portiere al J Medical per gli esami: le sensazioni dopo il problema al polpaccio accusato in Juventus Genoa ... calcionews24.com Vlahovic fuori 20-30 giorni per l'infortunio al polpaccio, c'è lesione di basso grado al soleo. Perin valutato giorno per giorno x.com C'è il bollettino dal J|Medical, dopo le visite svolte in mattinata Per Vlahovic lesione di basso grado del soleo, nessuna lesione invece per Perin Adzic prosegue la riabilitazione per l'infortunio alla caviglia destra - facebook.com facebook