Incidenti sul lavoro morti in calo a febbraio Inail | 70 vititme -27% sul 2025?

A febbraio si registrano numeri in calo per gli incidenti sul lavoro con esito mortale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati dell’Inail, ci sono state 70 vittime, con una diminuzione del 27%. Le denunce di infortunio mortale, escluse le segnalazioni relative agli studenti, sono state ufficialmente registrate e analizzate per comprendere meglio la tendenza dei casi.

Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate entro il mese di febbraio 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 70, 27 in meno rispetto alle 97 registrate nel 202 5, 12 in meno rispetto al 2019 (-5 sul 2020, -15 sul 2021 e 2022, -3 sul 2023 e -21 sul 2024). Lo rileva l’Inail. Rapportando il numero dei casi mortali in occasione di lavoro (al netto degli studenti) agli occupati Istat nei vari periodi (dati provvisori), si nota come l’incidenza passi da 0,36 decessi denunciati ogni 100mila occupati Istat di febbraio 2019 a 0,29 del 2026 (-19,4%), rispetto a febbraio 2025 il calo è del 27,5% (da 0,40 a 0,29). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti sul lavoro, morti in calo a febbraio. Inail: 70 vititme, -27% sul 2025? Incidenti sul lavoro, 792 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanzaIl 2025 è stato un altro anno durante il quale in Italia si è continuato a morire sul lavoro. Incidenti sul lavoro: nel 2025 in Piemonte morti 65 lavoratoriNovara si conferma la provincia più sicura della regione e tra le più sicure d'Italia. Temi più discussi: Incidente sul lavoro alla Stena Recycling, operaio di 50 anni muore schiacciato sotto il muletto che stava manovrando; Tre morti, un grave infortunio sul lavoro. Il bilancio di un inizio settimana come tanti; Vittime del dovere, oggi la giornata che la Cisl dedica ai lavoratori morti a causa degli incidenti sul lavoro; Blog | Morti sul lavoro e per fame: le guerre feriali che troppo spesso passano inosservate. Incidenti sul lavoro, morti in calo a febbraio. Inail: 70 vititme, -27% sul 2025?Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate entro il mese di febbraio 2026, pur nella provvisorietà ... lapresse.it Inail: lavoro, a febbraio aumento infortuni e malattie, calo dei decessiSul lavoro +2,4% incidenti e -27,8% morti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 apr - Inail rende noti i dati di febbraio su denunce di infortuni ... ilsole24ore.com Pasquetta tragica sulle strade: tre incidenti e quattro morti. Tutto quello che è successo. - facebook.com facebook Portogallo, spot senza cintura del premier dopo decine di incidenti fatali #portogallo x.com