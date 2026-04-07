Incidente tra due auto sulla provinciale Ponte Rotto in località Fontevivola

Alle 18, sulla provinciale 82 Ponte Rotto in località Fontevivola, si è verificato uno scontro tra due auto che viaggiavano in direzione di Sutri. Le vetture sono entrate in collisione con violenza, anche se le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni.

Incidente lungo la strada provinciale 82 Ponte Rotto in località Fontevivola intorno alle 18. Due vetture che procedevano verso il centro abitato di Sutri, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente. Nonostante la dinamica del sinistro, le notizie che arrivano dal luogo dell'incidente sono rassicuranti: non si registrano infatti feriti. Per prestare le prime cure e verificare lo stato di salute dei conducenti è comunque intervenuta un'ambulanza del 118. La viabilità ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, impegnati anche nella gestione del flusso veicolare lungo il tratto interessato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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