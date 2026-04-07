Incidente sulla Statale 114 traffico in tilt a Tremestieri

Un incidente si è verificato sulla Statale 114 a Tremestieri, provocando un blocco nel traffico. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante sarebbe coinvolto nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e cercando di chiarire le cause dello scontro. La strada rimane chiusa al momento, causando disagi alla circolazione.

Traffico in tilt sulla Statale 114 a causa di un incidente che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto un mezzo pesante. Viabilità bloccata a Tremestieri con una lunga fila di veicoli in direzione sud. Sul posto la polizia municipale. Inevitabili i disagi per i tanti automobilisti vista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Incidente sulla statale per Vercelli: strada chiusa e traffico in tiltRotonda chiusa e traffico completamente bloccato per un incidente sulla statale 11. Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico in tilt in direzione nordTraffico a forte rilento questa mattina sulla Strada statale 16 in direzione nord, a Bari, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi dello... Temi più discussi: Incidente in autostrada a Priolo, scontro tra 2 auto: un ferito grave; Incidente in autostrada, tir si ribalta e conducente ferito: svincolo di Lentini chiuso; La cerva sbuca all'improvviso sulla strada: violento impatto con una moto, centauro miracolato; Incidente stradale con un ferito allo svincolo di Priolo -. Incidente in autostrada a Priolo, scontro tra 2 auto: un ferito graveUn ferito e due auto fuori uso: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica sulla Strada Statale 114, all’altezza dello svincolo di Cava Sorciaro, nel territorio di Priolo Gargallo, in […] ... blogsicilia.it Messina, auto si ribalta sulla statale 114 a Santa MargheritaIncidente nel pomeriggio: traffico rallentato per i rilievi delle forze dell’ordine ... msn.com