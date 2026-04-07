Nel 2026, continua ad essere previsto il bonus Giorgetti, un incentivo rivolto ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di posticipare il pensionamento. Questo meccanismo mira a favorire il prolungamento dell’attività lavorativa, offrendo un beneficio economico a chi decide di restare in servizio più a lungo. La misura si applica anche nel nuovo anno, mantenendo la sua funzione di stimolo al lavoro fino a fine 2026.

Anche per il 2026 è riconosciuto il cosiddetto bonus Giorgetti con l’incentivo destinato ai lavoratori dipendenti che, pur maturando i requisiti per la pensione anticipata, decidono di prolungare l’attività. L’Inps, con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, chiarisce l’ambito di applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento che è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026 in favore dei lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) senza optare per l’uscita anticipata. La misura... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Incentivo al posticipo del pensionamento nel 2026: come funziona il bonus Giorgetti

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Legge di Bilancio 2026: novità su pensioni e previdenza complementare!

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Prorogato dalla Legge di Bilancio 2026 l’incentivo per il posticipo della pensione: ecco cos'è, chi può ottenerlo e come funziona https://qds.it/posticipo-pensione-prorogato-2026-incentivo-come-funziona/ - facebook.com facebook