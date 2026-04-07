In una finca di coltivazione di caffè nel Chiapas, il capitano osservava l’orizzonte accanto al timoniere, con il viso segnato da un'espressione di tensione e disappunto. Lo scoppio di un evento improvviso aveva rotto la quiete della giornata, lasciando intravedere una situazione complessa e difficile da gestire. La scena si svolge mentre nel mondo si intensificano le tensioni e i conflitti internazionali.

Il capitano scrutava l’orizzonte di fianco al timoniere. Era accigliato, di malumore: lo scoppio delle ostilità tra la Germania e la Gran Bretagna aveva reso l’Atlantico insicuro, battuto da sommergibili a caccia di navigli che, pensava, avrebbero facilmente potuto scambiare loro per obiettivi: pur non essendo – ancora – l’Italia un paese belligerante, i carichi di petrolio che servivano a mettere in moto la macchina da guerra propugnata da Mussolini erano alquanto invisi all’ammiragliato britannico. Soltanto sei mesi prima, nelle acque del Sud, si era scatenata la prima battaglia navale tra la Royal Navy e la Kriegsmarine, conclusasi con l’autoaffondamento della potente corazzata Graf Spee, braccata e circondata dalle unità inglesi nel porto di Montevideo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In una finca cafetalera del Chiapas, mentre il mondo entra in guerra

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