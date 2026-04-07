In monopattino a cento all' ora | maxi multa da oltre 6mila euro

Una pattuglia della Polizia stradale ha sequestrato un monopattino modificato in modo non autorizzato. L'oggetto, che può arrivare a superare i 100 kmh, è stato trovato durante un controllo in provincia di Parma. La multa inflitta al proprietario supera i 6.000 euro, e il monopattino è stato sottoposto a sequestro. La modifica non autorizzata di veicoli è oggetto di specifiche norme di legge.

Aveva trasformato il veicolo elettrico in qualcosa di assurdo. Senza casco ha tentato pure la fuga dagli agenti di Polizia La Polizia stradale di Fornovo (Parma) ha sequestrato un monopattino "truccato" che poteva raggiungere la velocità di oltre 100 kmh. È accaduto venerdì 3 aprile nei pressi dell'Interporto di Parma: il mezzo, al termine delle verifiche, è stato sequestrato. Al conducente, un 26enne residente nel parmense, sono state inflitte sanzioni amministrative pari a oltre 6.000 euro. Il monopattino ha attirato l'attenzione degli agenti in quanto dotato di un sellino: quando la pattuglia ha intimato l'alt, il conducente (senza casco) ha tentato la fuga cercando di dileguarsi nel traffico. 🔗 Leggi su Today.it

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