In Italia muore più di un pedone al giorno anche sulle strisce pedonali | dati in aumento rispetto al 2025

In Italia, ogni giorno più di un pedone perde la vita sulle strade, anche quando attraversa sulle strisce pedonali. Nei primi 100 giorni del 2026, si sono registrati 120 incidenti mortali che coinvolgono pedoni, con un incremento del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti, evidenziando una tendenza in crescita nel numero di vittime tra i pedoni.

In meno di 100 giorni dall’inizio del 2026 Sono già 120 i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane: il 9,4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo l’ Osservatorio Asaps-Sapidata 60 pedoni investiti avevano più di 65 anni; 79 erano uomini e 41 donne. L’ultimo caso registrato è quello di Mattia Rizzetti, 16 anni, travolto mentre attraversava la strada nella notte tra sabato e domenica. Il dato più allarmante. Il dato più allarmante è quello relativo agli incidenti avvenuti sulle strisce pedonali: 58 casi su 120 (il 48,3%) si sono verificati proprio dove c’è la segnaletica che dovrebbe “proteggere” i pedoni. In 13 casi, il responsabile è fuggito senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

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In Italia si muore sempre di meno. I tassi di mortalità sono in calo in tutte le fasce di età rispetto al periodo pre-pandemia. La mortalità nel 2025 in Italia è in calo del 12% rispetto alla media del 2015-19 e del 2% rispetto al 2024. x.com